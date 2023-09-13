Судмедэксперты: сделавшая себе липосакцию сразу 23 зон жительница Петербурга умерла из-за отёка мозга

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жительница Санкт-Петербурга, сделавшая себе липосакцию сразу 23 зон, умерла из-за отёка мозга. Такие выводы, предварительно, сделали судмедэксперты. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Фото: openverse.org

По данным издания, у 47-летней Анны Ф. начало развиваться аноксическое поражение и отёк головного мозга после многочисленных операций. Врачи клиники заметили это не сразу, мужу и дочери пациентки они говорили, что женщина просто устала и ей нужен покой.

Анну доставили во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины, однако там доктора ничего сделать не успели, в ночь на 9 сентября женщина скончалась.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Издание отметило, что операцию Анне проводила генеральный директор и главный врач клиники, у которой 22 года стажа в профессии.

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