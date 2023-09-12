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В ХМАО подростки сломали 10-летней девочке позвоночник

2:37
Происшествия

В минувшие выходные в 17-м микрорайоне Нефтеюганска произошёл тревожный инцидент, когда группа подростков средь бела дня жестоко напала на 10-летнюю девочку, в результате чего пострадавшая получила травму позвоночника и была госпитализирована.

В ХМАО подростки сломали 10-летней девочке позвоночник
Фото: мвд.рф

Мать пострадавшей школьницы сообщила о случившемся, выразив свои опасения по поводу того, что её дочери могут угрожать те же подростки, поскольку ребенок неохотно давал показания. В настоящее время полиция и служба защиты детей расследуют это дело.

Вот что произошло

9 сентября группа школьников старшего возраста напала на девочку у возле дома 11/2 в 17-м микрорайоне. Местный житель стал свидетелем нападения и вызвал пострадавшему скорую помощь.

По словам потерпевшей, несколько девочек, которые, судя по всему, учатся в 7-м или 8-м классе, вместе с двумя мальчиками сначала начали оскорблять её. Однако ситуация обострилась, когда один из мальчиков с силой схватил сумку девочки, а когда она попыталась забрать её, она подверглась серии ударов. Другие зрители присоединились к перепалке, и один из них выполнил манёвр, в результате которого девочка упала на спину.

"Потом кто-то крутил её и сделал какой-то приём, что она упала на спину. И они перед тем, как вышла эта женщина, просили её говорить, что якобы она сама упала, так как она не могла встать и пошевелиться", - рассказала мать пострадавшей девочки Ирина Г.

Мать была извещена о случившемся соседкой, которая позвонила ей на работу, и она незамедлительно отправилась в больницу. У её дочери был диагностирован ушиб грудного отдела позвоночника с возможностью перелома. Впоследствии, 11 сентября, был подтверждён точный диагноз "перелом 6-го позвонка первой степени".

Находясь в больнице, дочь начала отказываться давать показания, что навело её мать на мысль, что она может кого-то бояться, вероятно, тех, кто напал на нее. После инцидента мать жертвы обратилась в полицию, чтобы сообщить о нападении.

Полиция начала расследование инцидента и работает над установлением причастных лиц. Она также просматривают записи с камер видеонаблюдения. Местные правоохранительные органы, а также служба защиты детей активно участвуют в проводимом расследовании, сообщает muksun.fm.

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Женщина сломала школьнику позвоночник в Сергиевом Посаде | На мальчика напала вся семья
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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