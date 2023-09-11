Напавший с ножом на школу под Ростовом ученик намеревался зарезать учителя

Подросток, который напал с ножом на людей, находившихся в школе в Ростовской области, собирался зарезать школьного учителя. Об этом рассказал представитель СУСК России по региону в разговоре с журналистами.

Фото: openverse.org

Следователь добавил, что в отношении нападавшего открыто уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

15-летний школьник, задумав убийство преподавателя Краснодесантской школы, пришёл в учебное заведение, будучи в маске и вооружившись кухонным ножом.

Осуществить преступное намерение малолетнему убийце помешали две сотрудницы и дедушка одной из первоклассниц, который с пятью ножевыми ранениями сейчас находится в больнице Таганрога. Обе женщина также травмированы.

Место, на котором произошло покушение на убийство, уже осмотрено криминалистами. Подросток должен будет пройти судебно-медицинскую и психолого-психиатрическую экспертизы.

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