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При нападении подростка на школу под Ростовом тяжёлые ранения получил дедушка первоклассницы

0:49
Происшествия

Подростка, который напал сегодня утром с ножом на четверых человек при попытке зайти в школу в хуторе Красный Десант в Ростовской области, обезвредили родители учеников. Все службы приехали уже когда девятиклассник был задержан. Об этом сообщает Telegram-канал "База".

При нападении подростка на школу под Ростовом тяжёлые ранения получил дедушка первоклассницы
Фото: REX/Shutterstock

По данным издания, самые тяжёлые ранения получил мужчина, который привёл в первый класс свою внучку. У него пять ножевых ранений. Сейчас его направили в таганрогскую больницу.

Ранения также получили вахтёр и учительница — у них порезы рук. У самого школьника тоже порезаны руки.

Ранее сообщалось, что после произошедшего с напавшим случился приступ эпилепсии. По словам губернатора региона, дети при нападении не пострадали.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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