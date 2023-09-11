Подростка, который напал сегодня утром с ножом на четверых человек при попытке зайти в школу в хуторе Красный Десант в Ростовской области, обезвредили родители учеников. Все службы приехали уже когда девятиклассник был задержан. Об этом сообщает Telegram-канал "База".
По данным издания, самые тяжёлые ранения получил мужчина, который привёл в первый класс свою внучку. У него пять ножевых ранений. Сейчас его направили в таганрогскую больницу.
Ранения также получили вахтёр и учительница — у них порезы рук. У самого школьника тоже порезаны руки.
Ранее сообщалось, что после произошедшего с напавшим случился приступ эпилепсии. По словам губернатора региона, дети при нападении не пострадали.
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