В Ленинградской области мужчину забили до смерти в маршрутке из-за сделанного замечания

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жителя Ленинградской области, который сделал замечание попутчику в маршрутке из-за громкой музыки, забили до смерти. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Фото: facebook.com

Трагедия произошла утром 9 сентября. Как рассказал источник канала, один из пассажиров сделал замечание другому из-за того, что тот громко слушал музыку на телефоне. Второй в ответ начал драку прямо в салоне.

Водитель высадил обоих участников конфликта перед железнодорожным переездом и уехал. Однако оппонент продолжил избивать мужчину, пока тот уже мёртвый не упал на асфальт.

Совершив убийство, преступник сбежал, но сейчас его задержали. Ранее подозреваемый был судим семь раз — за кражу, разбой и сбыт наркотиков. В местах лишения свободы он в общей сложности провёл семь лет.

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