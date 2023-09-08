Турист повредил знаменитый фонтан в Италии, решив сделать селфи

Еще одного "нового варвара" задержали в Италии. Неразумный турист нанес ущерб знаменитому фонтану, решив сделать селфи. Видео этого происшествия с возмущенным комментарием было опубликовано мэром Флоренции. В записи, размещенной в социальных сетях мэром Дарио Нарделлой, видно, как турист взбирается на фонтан Нептуна XVI века, чтобы сделать снимок. Однако при этом он нанес ущерб фонтану, сломав кусок мрамора.

Фото: openverse.org

"Этот турист посчитал нужным забраться на фонтан Нептуна для селфи. К счастью, сработала система безопасности, и повреждения были минимальными. Благодаря камерам городской администрации удалось установить его личность, и его ожидает значительный штраф. Нет оправдания вандализму в отношении культурного наследия!" — заявил возмущенный мэр.

Согласно информации итальянских СМИ, туристу 22 года, его страна происхождения не уточняется. Он также забрался на колесницу статуи и повредил одно из копыт лошади при спуске. Общий ущерб оценивается в 5000 евро. Благодаря системе видеонаблюдения злоумышленника быстро вычислили, и его задержали всего в нескольких часах после инцидента.

Напомним, что в Италии ранее выразили обеспокоенность из-за действий "новых вандалов", и подчеркнули необходимость борьбы с ними настойчиво и без уступок.

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