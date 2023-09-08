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Турист повредил знаменитый фонтан в Италии, решив сделать селфи

Происшествия

Еще одного "нового варвара" задержали в Италии. Неразумный турист нанес ущерб знаменитому фонтану, решив сделать селфи. Видео этого происшествия с возмущенным комментарием было опубликовано мэром Флоренции. В записи, размещенной в социальных сетях мэром Дарио Нарделлой, видно, как турист взбирается на фонтан Нептуна XVI века, чтобы сделать снимок. Однако при этом он нанес ущерб фонтану, сломав кусок мрамора.

Турист повредил знаменитый фонтан в Италии, решив сделать селфи
Фото: openverse.org

"Этот турист посчитал нужным забраться на фонтан Нептуна для селфи. К счастью, сработала система безопасности, и повреждения были минимальными. Благодаря камерам городской администрации удалось установить его личность, и его ожидает значительный штраф. Нет оправдания вандализму в отношении культурного наследия!" — заявил возмущенный мэр.

Согласно информации итальянских СМИ, туристу 22 года, его страна происхождения не уточняется. Он также забрался на колесницу статуи и повредил одно из копыт лошади при спуске. Общий ущерб оценивается в 5000 евро. Благодаря системе видеонаблюдения злоумышленника быстро вычислили, и его задержали всего в нескольких часах после инцидента.

Напомним, что в Италии ранее выразили обеспокоенность из-за действий "новых вандалов", и подчеркнули необходимость борьбы с ними настойчиво и без уступок.

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Журналистам показали обновлённый фонтан «Нептун»
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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