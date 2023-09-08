Плодятся в геометрической прогрессии. Омичей атаковали полчища огромных крыс

1:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жители Центрального округа Омска поделились своими опасениями в связи с нашествием крыс, которые стали неприглядными соседями во дворах домов по улице Декабристов, включая №114, 114/1, 116 и 116/1. Это новое явление в районе, и оно началось с июня текущего года.

Фото: Openverse

Омичи, проживающие в многоэтажках на улице Декабристов, обратились с жалобами в прокуратуру Омской области, Роспотребнадзор и управляющую компанию. Однако, несмотря на их усилия, проблему с крысами так и не удалось решить, и количество грызунов на территории продолжает расти.

Жители заключили договор на дератизацию, но оказалось, что график обработки, указанный в договоре, неэффективен, и количество крыс продолжает увеличиваться. Об этом сообщает gorod55.ru.

Видеозаписи показывают, как крысы спокойно бродят по дворовой территории даже в дневное время. Теперь жильцы вынуждены идти с опаской выбрасывать мусор в контейнеры.

Одна из жительниц рассказала, как при выбрасывании мусорного пакета из контейнера выскочило более 20 крыс, и это вызвало у неё страх. Жители обеспокоены тем, что, если не принять меры по уничтожению грызунов, они могут заполнить весь центр города.

Указанная территория также содержит частные детские учреждения, студию рисования, физкультурно-оздоровительный центр, семейный клуб, центр развития детей и детский бассейн.

Ранее омичи также выразили недовольство из-за неэффективной работы по вывозу мусора в районе дома №159 на улице Осоавиахимовская. Это привело к появлению запаха и нашествию крыс в подвале дома.

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