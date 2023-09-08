Школьники засняли жуткое падение ребенка с недостроя в Волгограде

1:26 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Инспекторы ПДН начали расследование по факту печального инцидента с участием 8-летнего школьника в Ворошиловском районе Волгограда. Ребенок выпал из недостроенного здания с высоты, превышающей 5 метров, о чём сообщили экстренные службы. Шокирующе, но группа школьников записала весь инцидент, запись появилась сегодня в Telegram-канале в Волгограде.

Фото: openverse

По последней информации, инцидент произошёл 2 сентября на территории недостроенной автостоянки на улице Гомельской.

"Группа школьников младших классов проникли на объект недостроя, после чего один из мальчиков высказал желание прыгнуть вниз. Сверстники пытались его отговорить, но ребенок исполнил задуманное", — сообщил "Новостям Волгограда" источник в региональных службах экстренной помощи.

Приземление было довольно тяжёлым, но, к счастью, мальчик выжил. На записи слышны стоны раненого ребенка. По предварительной информации, у пострадавшего было сломано несколько позвонков, сообщает novostivolgograda.ru.

Пострадавший ребенок был госпитализирован в детское отделение травматологии и ортопедии КБ СМП № 7 2 сентября около 15:00. В настоящее время состояние пациента стабильное и средней тяжести, сообщает региональная служба здравоохранения.

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