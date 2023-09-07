После интервью Лайме Вайкуле посоветовали "знать свое место"

Интервью Лаймы Вайкуле, известной латвийской певицы времен СССР*, вызвало активные обсуждения в социальных сетях. В этом интервью она выступила в роли политолога и поделилась своим "экспертным" мнением о возможных перспективах специальной военной операции на Украине. Интересно отметить, что беседа звезды с журналисткой проходила на русском языке, несмотря на её латвийские и украинские связи.

Фото: wikipedia.org

Среди прочих заявлений Лайма Вайкуле "предсказала", что боевые действия могут распространиться на территорию России, и призвала всех жителей нашей страны быть бдительными. Она также выразила восторженные слова в адрес президента Украины Владимира Зеленского и высказала гипотезу, что российским президентом может стать Максим Галкин*, супруг Аллы Пугачевой, который уехал из России.

"Спрашивать, как считает Лайма, смешно!!! Лайма считает только деньги!", "Артисты должны знать свое место и развлекать публику", "Зря ее, конечно, в свое время Раймонд Паулс из борделя вытащил", "Не тявкай, уймись!", "Красотки кабаре уже стали политологами", "Нашли у кого спрашивать про политику", "Когда денежка шла в России, не думала ни о чем, а сейчас сидит-звездит", — реагируют пользователи.

Ранее Лайма Вайкуле неоднократно высказывала антироссийские настроения и заявляла, что больше не намерена жить в России. Однако в её интервью прослеживается некоторая обида на то, что российские зрители прекрасно справились без её творчества и не проявляют особого интереса к её возвращению на российскую сцену.

* Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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