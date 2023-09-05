В Перу странным образом убито 33 овцы

2:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В конце августа в сельской местности Перу произошло происшествие, в результате которого 33 взрослых овцы и ягнята были убиты. Власти считают, что за этим стоит пума, однако местные жители выдвигают разные теории, включая чупакабру и инопланетян.

Фото: openverse.org

В ночь на 29 августа два фермера из провинции Чинчерос в округе Окобамба обнаружили своих овец убитыми. У всех животных были обнаружены глубокие раны в голове, а у ягнят были удалены глаза. Кроме того, у некоторых овец была удалена прямая кишка.

Сначала Эмелия Руис Сантос обнаружила 16 своих овец мертвыми вне загона, где они обычно находились ночью. Затем другой фермер, Сегундина Киспе де Паломино, нашла 14 своих овец убитыми таким же образом.

В ответ на жалобы фермеров, в район прибыли сотрудники полицейского участка Окобамба и представители гражданской обороны муниципалитета Окобамба, сообщает paranormal-news.ru. Они сотрудничали с Национальной службой аграрного здравоохранения (Senasa) для проведения экспертизы и выяснения причин смерти животных.

Мэр округа Окобамба, Генри Вильчес Аранго, подтвердил, что это происшествие оказало сильное воздействие на местное население и добавил, что на телах овец не было обнаружено других ран, кроме отверстий в голове.

Среди местных жителей начали распространяться разные теории, включая чупакабру — таинственное существо, которое, по легенде, нападает на животных и высасывает у них кровь. Другие отметили схожесть этого случая с феноменом увечья скота, при котором животным удаляют глаза и задний проход.

Представители Senasa после осмотра заявили, что смерть овец вызвана нападением дикого зверя, вероятно, пумы. Они обнаружили черепно-мозговые травмы у ягнят и анальные повреждения, а также повреждения глаз, предположительно, от агрессивных действий дикого животного, такого как пума, которые обитают в высокогорных районах Анд, рядом с данной областью.

Пумы действительно встречаются в этом районе и ранее они нападали на местных домашних животных. Однако обычно после их нападений на телах животных остаются следы от когтей и клыков, в отличие от единственных отверстий в черепе, как в данном случае. Некоторые эксперты также предположили, что раны могли быть нанесены собаками.

Сообщается, что 4 взрослых овцы так и не были найдены, возможно, дикие животные утащили их тела в свои логова. Трупы убитых овец и ягнят были захоронены в специальном санитарном могильнике после проведения экспертизы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Захоронение жреца возрастом 3000 лет нашли на севере Перу