Украина в очередной раз атаковала Москву в ночь на 5 сентября дронами с разных направлений в расчёте на распределение сил и средств российской ПВО. Об этом рассказал военный эксперт Сергей Хатылев в беседе с "МК".
Он отметил, что ВСУ раньше старались запускать беспилотники в основном по одному маршруту. И по этим аппаратам работали силы ПВО — ближайшие к Москве зенитные части, которые взаимодействуют друг с другом справа-слева.
"Теперь же они пытаются сделать "звёздный налёт" — то есть атаковать Москву сразу с нескольких направлений одновременно", — объяснил собеседник издания.
По его мнению, это делается для того, чтобы найти "слабое звено". А во всей этой тактике явно чувствуется рука США, которые щупают российскую оборону со всех сторон.
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