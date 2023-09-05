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Хатылев объяснил атаку дронов ВСУ на Москву с разных направлений: "звёздный налёт"

0:53
Происшествия

Украина в очередной раз атаковала Москву в ночь на 5 сентября дронами с разных направлений в расчёте на распределение сил и средств российской ПВО. Об этом рассказал военный эксперт Сергей Хатылев в беседе с "МК".

Хатылев объяснил атаку дронов ВСУ на Москву с разных направлений: "звёздный налёт"
Фото: https://t.me/bazabazon/20694

Он отметил, что ВСУ раньше старались запускать беспилотники в основном по одному маршруту. И по этим аппаратам работали силы ПВО — ближайшие к Москве зенитные части, которые взаимодействуют друг с другом справа-слева.

"Теперь же они пытаются сделать "звёздный налёт" — то есть атаковать Москву сразу с нескольких направлений одновременно", — объяснил собеседник издания.

По его мнению, это делается для того, чтобы найти "слабое звено". А во всей этой тактике явно чувствуется рука США, которые щупают российскую оборону со всех сторон.

 

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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