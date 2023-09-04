В Перми идёт расследование гибели мужчины в драке с подростками

1:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В ночь с 18 на 19 августа в Перми произошёл трагический инцидент. Два брата возвращались домой из бара. На их пути встретилась группа подростков, их встреча закончилась трагедией, которая унесла жизнь 37-летнего Евгения Тунгусова, сообщило РИА Новости.

Фото: мвд.рф / Архивное фото

По данным правоохранительных органов, двух братьев из Перми избили два подростка. Подозреваемыми оказались 16-летние школьники, которые увлекались боксом. Однако некоторые свидетели утверждают, что нападавших было гораздо больше. Инцидент случился около трёх часов ночи возле остановки "Гайвинский рынок". Подростки приблизились к мужчинам с просьбой о зажигалке, но затем начался словесный конфликт, который перерос в физическую драку, в результате которой подростки избили взрослых мужчин. Свидетель с именем Александр рассказал, что услышал крики с другой стороны улицы и увидел, как подростки преследовали мужчин, причём один из братьев уже лежал на тротуаре.

"Молодые люди заявили, что мужики сами виноваты, после чего сбежали", — рассказал свидетель ЧП.

Пострадавшему была вызвана скорая помощь, но, к сожалению, он не дожил до больницы и скончался в пути. Второй брат получил лёгкие травмы и в ту же ночь предоставил свидетельские показания полиции. Позднее были задержаны двое подозреваемых, которыми оказались 16-летние школьники. Следователи продолжают собирать доказательства и выяснять обстоятельства произошедшего ЧП.

Ранее сообщалось, что в Тольятти мужчина пытался убить бывшую возлюбленную на фоне ревности.

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