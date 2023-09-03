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Мужчина утонул в луже на фестивале Burning Man

0:48
Происшествия

На фестивале Burning Man в штате Невада произошла трагедия из-за сильных дождей: один человек потерял жизнь. Мужчина утонул в луже. Его личность пока не раскрыта, сообщает Life.ru.

Мужчина утонул в луже на фестивале Burning Man
Фото: openverse

Более 70 000 участников оказались запертыми из-за непогоды. Покинуть мероприятие удалось только тем, кто пришел туда пешком или на велосипеде, а также тем, кто мог себе позволить оплатить трансфер. Среди тех, кому повезло, оказались американский диджей Diplo и известный актер и комик Крис Рок. В то время как остающиеся в пустыне участники активно делятся в социальных сетях видеозаписями с последствиями ливней: видно склоненные палатки и людей, борющихся с грязью.

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Фестиваль Burning Man в пустыне Невады превратился в лужу грязи
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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