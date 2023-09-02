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Mash: доярке из Омской области грозит четыре года тюрьмы за связь с 15-летним другом сына

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Происшествия

В Омской области 38-летняя доярка попала в неприятную историю, за которую ей грозит четыре года тюрьмы. Женщину обвиняют в совращении товарища своего сына. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Заявление в полицию на оператора машинного доения из деревни Роза-Долина, воспитывающую двоих детей, написала соседка. Она утверждает, что её 15-летний сын давно дружит с 14-летним сыном Татьяны.

В какой-то момент его и заприметила доярка. Началось всё с комплиментов про красивые глаза, а закончилось романтическим вечером, о котором парень не стал молчать.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о связи с лицом, не достигшим 16 лет.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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