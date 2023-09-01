Дети подожгли мусор на улице в райцентре Алексеевское в Татарстане, и один из мальчиков получил ожоги на 60% тела, сообщает ГУМЧС России по республике.
"31 августа в 15:38 поступило сообщение о пожаре в поселке городского типа Алексеевское Алексеевского района, на улице Просторная, рядом с домом №33… По прибытии пожарных подразделений на открытой территории возле дома горел мусор на площади 1 квадратный метр. Существовала угроза перехода огня на гараж, находившийся всего в 1 метре от места пожара", — говорится в сообщении.
По данным МЧС, пострадал мальчик 2016 года рождения, который получил ожоги на 60% тела и был госпитализирован сначала в реанимационное отделение Алексеевской центральной районной больницы, а затем переведён в ожоговый центр Детской республиканской клинической больницы. С места пожара была изъята оплавленная бутылка с резким запахом легковоспламеняющейся жидкости.
"В ходе опроса свидетелей установлено, что четверо несовершеннолетних купили спички и пошли за автомобильные гаражи, чтобы развести костер. Они собрали ветки и доски, зажгли их, а затем бросили в костер пластиковую бутылку с неизвестной жидкостью (предположительно, растворителем)… Один из детей взял эту оплавленную бутыль из огня, и брызнул на одного из мальчиков, в результате чего загорелась его одежда", — уточнило ведомство.
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