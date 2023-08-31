На Камчатке полицейские пресекли два факта незаконного оборота красной рыбы и икры

2:20 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На Камчатке правоохранительные органы изъяли из незаконного оборота более 230 кг красной икры и задержали шесть причастных к этому лиц. Официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк сообщила ТАСС о проведённой операции.

Фото: openverse

По словам Волка, были раскрыты два отдельных случая незаконного оборота, связанного с водными биологическими ресурсами. В первом случае было установлено, что пятеро местных жителей, которые работали в организации, занимающейся сохранением лососевых рыб, организовали преступную деятельность. Действуя под предлогом выполнения рутинных задач, они занимались несанкционированным промыслом вдоль реки Авача, являющейся миграционным маршрутом лосося на пути к местам нереста. Их основной целью была добыча черной икры.

"Во время задержания обнаружено более 500 особей кижуча, горбуши и кеты, а также свыше 60 кг икры. Кроме того, у фигурантов изъяты орудия лова и автомобиль, на котором перевозили незаконный улов. Причинённый водным биологическим ресурсам РФ ущерб составил 2,5 млн рублей", — пояснил Вольф.

В соответствии с частью 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации было возбуждено уголовное дело, и в отношении подсудимых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Одновременно камчатская полиция также конфисковала значительное количество товаров с рыбоперерабатывающего завода. Этот тайник состоял из контейнеров, в которых хранилось 175 кг красной икры, без обязательной маркировки. Происхождение икры в настоящее время выясняется. По словам представителя ведомства, ущерб водным биологическим ресурсам Российской Федерации был оценён в 875 тысяч рублей. В отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Лицо, о котором идет речь, было подвергнуто процедурным ограничениям, требующим его явки.

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Ирина Волк: На Камчатке полицейские изъяли из незаконного оборота более тонны красной икры