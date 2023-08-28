В Приморье возбуждено уголовное дело по факту падения ребенка в котлован

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Прокуратура Приморского края подтвердила законность начала уголовного расследования в отношении инцидента, произошедшего в 2020 году, связанного с падением мальчика в котлован, который был вырыт в связи с ремонтом участка теплоснабжения, сообщает PrimaMedia.

Фото: мвд.рф

Инцидент произошел 21 августа в городе Фокино возле дома по адресу улица Белашева, 20А. Прокуратура отметила, что из-за недостаточных мер для обеспечения безопасности граждан и транспорта не были предприняты, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела местным управлением СКР по статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, часть 1. Расследование уголовного дела и его результаты находятся под строгим контролем со стороны правоохранительных органов.

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