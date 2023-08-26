Подросткам, которые потратили чужие 10 тысяч на метро и кафе, грозит срок

1:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух подростков, которые использовали чужую банковскую карту для оплаты покупок. Эту информацию прокомментировали в пресс-службе главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По данному факту было начато уголовное дело в соответствии со статьей "Кража" (часть 3, пункт "г" статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации), которая предусматривает наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.

Фото: мвд.рф

По сведениям, банковская карта принадлежала 23-летнему жителю Санкт-Петербурга. Во время своего отдыха на Крестовском острове он утерял карту, и лишь после начала поступления уведомлений о снятии средств он заметил пропажу. Сумма списания составила 10 628 рублей, которые были потрачены на покупки в метро и кафе.

После обращения мужчины в полицию, правоохранительные органы проанализировали записи с камер видеонаблюдения на местах, где были совершены транзакции. Следствие выяснило, что карта была утеряна около аттракциона "боксёрская груша". Её нашли и подобрали двое молодых людей в возрасте 15 и 17 лет. Подростки пояснили полиции, что думали, будто имеют право использовать карту, так как они нашли её, а не украли.

Правоохранительные органы пояснили несовершеннолетним, что они допустили ошибку, и передали подростков в заботу родителям. Информация о завершении уголовного дела пока не поступала.

В апреле была зафиксирована ещё одна ситуация, связанная с задержанием несовершеннолетних, подозреваемых в ограблении сверстников в центре Санкт-Петербурга. Подростки остановили одноклассника и его подругу во дворе и похитили их деньги.

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