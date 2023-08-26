Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые США предупредили о риске самоуничтожения Земли
Во Владивостоке ликвидирован пожар на электроподстанции
Мужчина на электросамокате в Бутово травмировал 5-летнего ребенка и скрылся
Певица Клава Кока рассказала о своем возлюбленном из шоу "Сердце Клавы"
Врачи рассказали о клетках, которые помогают справиться с пневмонией
Все президенты Украины с обретения независимости обманывали русских
После остановки зерновой сделки из порта Одессы вышло второе судно
Певицу Лолиту Милявскую назвали преемницей Пугачевой в России
В Финляндии осторожно отреагировали на шутки Медведева о финнах

Подросткам, которые потратили чужие 10 тысяч на метро и кафе, грозит срок

1:57
Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух подростков, которые использовали чужую банковскую карту для оплаты покупок. Эту информацию прокомментировали в пресс-службе главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По данному факту было начато уголовное дело в соответствии со статьей "Кража" (часть 3, пункт "г" статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации), которая предусматривает наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.

Подросткам, которые потратили чужие 10 тысяч на метро и кафе, грозит срок
Фото: мвд.рф

По сведениям, банковская карта принадлежала 23-летнему жителю Санкт-Петербурга. Во время своего отдыха на Крестовском острове он утерял карту, и лишь после начала поступления уведомлений о снятии средств он заметил пропажу. Сумма списания составила 10 628 рублей, которые были потрачены на покупки в метро и кафе.

После обращения мужчины в полицию, правоохранительные органы проанализировали записи с камер видеонаблюдения на местах, где были совершены транзакции. Следствие выяснило, что карта была утеряна около аттракциона "боксёрская груша". Её нашли и подобрали двое молодых людей в возрасте 15 и 17 лет. Подростки пояснили полиции, что думали, будто имеют право использовать карту, так как они нашли её, а не украли.

Правоохранительные органы пояснили несовершеннолетним, что они допустили ошибку, и передали подростков в заботу родителям. Информация о завершении уголовного дела пока не поступала.

В апреле была зафиксирована ещё одна ситуация, связанная с задержанием несовершеннолетних, подозреваемых в ограблении сверстников в центре Санкт-Петербурга. Подростки остановили одноклассника и его подругу во дворе и похитили их деньги.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
В США впервые используют новый способ казни — AP

Власти Алабамы хотят сделать свой штат первым в США, где будет применена смертная казнь с использованием чистого азота.

AP: Алабама впервые в США проведёт смертную казнь заключенного с помощью азота
Работино стало сакральной целью ВСУ. ВС РФ готовят контрудар
"Всех командиров с обеих сторон волнует только Работино". Обстановка накаляется
Ученые назвали места в квартире, где микробов больше, чем на унитазе
"Под пивко идёт хорошо": Васильев о реакции зрителей на "Сваты"
Работино стало сакральной целью ВСУ. ВС РФ готовят контрудар Любовь Степушова Предки российских олигархов жили в еврейских гетто Нью-Йорка Сергей Лебедев Владимир Зеленский мстит своему народу за еврейские погромы Сергей Фролов
Как выглядит дом Меладзе и Брежневой на Рублевке за 350 миллионов рублей
Лукашенко о смерти Пригожина: Слишком грубая, непрофессиональная работа
Длительный украинский конфликт оказался ловушкой для Запада, застигнув его врасплох
Длительный украинский конфликт оказался ловушкой для Запада, застигнув его врасплох
Последние материалы
На Урале мошенники обманули девочку и вынесли из дома сейф родителей
Искусственный интеллект начал поиск разумной жизни в космосе
Австрийский полковник Райснер: у Киева есть всего две недели, чтобы достичь прогресса в контрнаступлении
В Купчино пожарный отомстил отвергнувшей его девушке гранатой в подъезде
Посуточная аренда для туристов в России резко дорожает
Разрушение Киевом Крымского моста не остановит обеспечения полуострова
Телеведущая Регина Тодоренко показала развивающие игры с годовалым сыном
MedPulse: Врачи назвали топ-5 фруктов для снижения веса
Ученый из США Людмил Александров нашел связь генома и раковых мутаций
Экс-агент ЦРУ Джонсон: украинские военные скоро поднимут бунт против Зеленского
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников
X