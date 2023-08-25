В Москве на территории Таганского района в Саринском проезде рядом с домом № 2 произошла авария в котловане. Вероятной причиной стало короткое замыкание электрических проводов.
Как сообщает Телеканал "360", оперативные службы получили вызов на номер "101" о возгорании в котловане. В момент чрезвычайного происшествия рабочие проводили ремонтные работы на электрических сетях, произошло короткое замыкание. В результате происшествия пострадали два специалиста. Спасатели быстро прибыли на место, но не обнаружили признаков пожара. Текущее обстоятельство происшествия подлежит выяснению.
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