Два человека пострадали из-за короткого замыкания электросетей в котловане в Москве

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Москве на территории Таганского района в Саринском проезде рядом с домом № 2 произошла авария в котловане. Вероятной причиной стало короткое замыкание электрических проводов.

Фото: "Скорая Медицинская Помощь, Москва - Ambulance, Moscow 44" by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0.

Как сообщает Телеканал "360", оперативные службы получили вызов на номер "101" о возгорании в котловане. В момент чрезвычайного происшествия рабочие проводили ремонтные работы на электрических сетях, произошло короткое замыкание. В результате происшествия пострадали два специалиста. Спасатели быстро прибыли на место, но не обнаружили признаков пожара. Текущее обстоятельство происшествия подлежит выяснению.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.