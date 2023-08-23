Возле детского сада № 809 в Шмитовском проезде в центре Москвы обнаружен предмет, напоминающий гранату. Об этом сообщил telegram-канал shot.
Согласно публикации, снаряд найден мужчиной, который в гулял с собакой. На место приехали сотрудники полиции для оценки территории.
Двор многоэтажного здания находится недалеко от строящейся башни One Tower, в которую прошедшей ночью врезался беспилотный летательный аппарат ВС Украины.
Ранее сообщалось, что житель Костромы пытался ограбить аптеку в Москве, но погиб от ранений стеклом.
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