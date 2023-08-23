Возле детского сада в центре Москвы найден предмет, похожий на гранату

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Возле детского сада № 809 в Шмитовском проезде в центре Москвы обнаружен предмет, напоминающий гранату. Об этом сообщил telegram-канал shot.

Фото: мвд.рф

Согласно публикации, снаряд найден мужчиной, который в гулял с собакой. На место приехали сотрудники полиции для оценки территории.

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