В Кемеровской области двум жителям Прокопьевска вынесен приговор за убийство 42-летнего мужчины. По данным Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону, инцидент произошел в июле 2022 года. Тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено на береговой линии водохранилища, расположенного в заброшенной угольной шахте.

Фото: "Handcuffs with black background" by JobsForFelonsHub is licensed under CC BY 2.0.