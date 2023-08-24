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В Кузбассе суд вынес приговор двум подросткам за убийство мужчины

1:43
Происшествия

В Кемеровской области двум жителям Прокопьевска вынесен приговор за убийство 42-летнего мужчины. По данным Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону, инцидент произошел в июле 2022 года. Тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено на береговой линии водохранилища, расположенного в заброшенной угольной шахте.

В Кузбассе суд вынес приговор двум подросткам за убийство мужчины
Фото: "Handcuffs with black background" by JobsForFelonsHub is licensed under CC BY 2.0.

Последующие расследования выявили причастность к преступлению 18-летнего местного жителя и его 16-летнего знакомого. После ареста оба лица признались в своей роли в инциденте и предоставили подробную информацию о последовательности событий. Было установлено, что молодые люди вместе употребляли алкоголь, когда решили убить мужчину, который, по их мнению, вёл аморальный образ жизни и злоупотреблял алкоголем.

Под предлогом того, что они пригласили мужчину искупаться, они заманили его к пруду. В то время как 16-летний подросток удерживал жертву, 18-летний парень нанес ему удар ножом. Затем оружие было передано младшему сообщнику, который также нанес жертве множественные ранения. К сожалению, мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия.

Приговором суда 16-летнему подростку назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет, который будет отбывать свой срок в воспитательной колонии. Тем временем старший сообщник, 18-летний мужчина, был приговорён к шести годам и четырем месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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В Кузбассе возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения подростков
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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