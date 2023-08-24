С начала года московские пенсионеры по указанию мошенников продали 11 квартир

За первые семь месяцев этого года жители Москвы стали жертвами телефонных мошенников, которые организовали продажу 11 квартир под видом срыва предполагаемых преступных сделок, связанных с недвижимостью. Прокуратура Москвы обнародовала эту информацию 24 августа через свою платформу в социальных сетях.

Фото: "Jakarta City - Real Estate" by TCA Think Tank is licensed under CC BY 2.0.

Мошенники использовали единый метод работы: выдавая себя за представителей банка или сотрудников правоохранительных органов, они связывались со своими целями и предлагали перевести средства на то, что, по их утверждению, было защищенными счетами. Впоследствии мошенники утверждали, что целью преступной деятельности было имущество жертв, квартиры или транспортные средства, и что необходима срочная продажа.

Средства, вырученные от продажи недвижимости и транспортных средств, наряду с личными сбережениями жертв, были переведены на эти "безопасные счета". Финансовые потери в результате этих схем оцениваются в 156 миллионов рублей. Жертвами нападений были люди в возрасте от 63 до 84 лет.

По данным "Парламентской газеты", с января по май этого года количество киберпреступлений в России выросло на 27,5 процента, за этот период было выявлено в общей сложности 261 000 таких преступлений. Более того, мошенникам удалось провести 252,1 тысячи несанкционированных транзакций с января по март 2023 года, выведя в совокупности 4,5 миллиарда рублей со счетов своих жертв.

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