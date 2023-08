С начала года московские пенсионеры по указанию мошенников продали 11 квартир

За первые семь месяцев этого года жители Москвы стали жертвами телефонных мошенников, которые организовали продажу 11 квартир под видом срыва предполагаемых преступных сделок, связанных с недвижимостью. Прокуратура Москвы обнародовала эту информацию 24 августа через свою платформу в социальных сетях.

