В Перми судят мужчину за кражу и изнасилование козы

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Житель поселка Щучье находится под судом в Пермском крае по обвинению в изнасиловании козы. Ему также предъявляют обвинения в краже и жестоком обращении с животными, сообщает Ura.ru.

Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"

По словам руководителя станции скорой помощи для бездомных животных "Антидогхантер Zoohelp Пермь" Семена Филипповского, обвиняемый в настоящее время находится в СИЗО. Первое заседание по этому делу намечено на 23 августа.

Согласно информации из картотеки Октябрьского районного суда, житель Пермского края подвергается судебному разбирательству по двум статьям Уголовного кодекса РФ — 158 (кража) и 245 (жестокое обращение с животными). Изнасилование козы произошло ночью 10 мая. После инцидента владелица животного обратилась в полицию, и подозреваемого задержали. Позже его отпустили на свободу, предъявив лишь обвинение в краже козы.

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Статья 245 УК РФ жестокое обращение с животными - Адвокат по уголовным делам