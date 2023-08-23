В Нижнем Тагиле задержан мужчина с пистолетом, державший женщину и ребенка

1:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудники полиции арестовали местного жителя из Нижнего Тагила в Свердловской области. Этот человек удерживал женщину и её семилетнего ребёнка в одной из съемных квартир, при этом использовал пневматический пистолет. Пресс-секретарь регионального управления МВД, Валерий Горелых, дал информацию об этом инциденте представителям СМИ.

Фото: мвд.рф

"Дебошир, удерживавший в Нижнем Тагиле женщину с ребенком, задержан полицией. <…> Чтобы спасти женщину и ее ребенка, представителям МВД пришлось проникать в съемную квартиру силовым методом. Дебошир помещен в специализированное медицинское учреждение соответствующего профиля", — отметил он.

Подозреваемым оказался 29-летний местный житель, который состоит на учете у психиатра. Ранее он уже имел судимость по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В настоящее время он находится под статусом подозреваемого.

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