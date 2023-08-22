Подруга погибшего в коллекторе Москвы Дмитрия Маркушина рассказала о его последней смс

1:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Близкая подруга погибшего на экскурсии по подземным коллекторам Москвы менеджера IT-компании "Ланит" Дмитрия Маркушина рассказала, что он был верующим человеком и вёл аскетичный образ жизни.

Фото: "Stará kanalisační čistírna v Praze - Bubenči / Sewerage Purification Plant at Bubenec" by overdrive_cz is licensed under CC BY-SA 2.0.

В беседе с "МК" знакомая сообщила, что с женой Дмитрий был в разводе, но поддерживал с ней хорошие отношения. И часто встречался с дочерью, которая жила с матерью, однако проводила время с отцом в выходные и праздники. В тот день 15-летняя Елизавета также оказалась под землёй и погибла.

Собеседница издания считает, что трагедия, произошедшая в воскресенье, — самый настоящий несчастный случай. В коллектор группа спустилась в 14 часов, потом связь резко пропала.

Однако за несколько часов до этого Дмитрий прислал смс, в котором писал, что нужно ценить каждый миг жизни, так как он может быть последним.

Так он ответил на отправленный ему ранее ролик с цитатами известных людей, объяснила женщина.

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