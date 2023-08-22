В мэрии Екатеринбурга узнали, что в их помещении работал салон интимных услуг

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В мэрии Екатеринбурга объяснили, как получилось так, что салон секс-услуг под видом массажного работал в здании, принадлежащем городской администрации. Об этом сообщает Е 1.

Фото: therichest.com

Чиновники объяснили, что помещение, которое располагается на первом этаже жилого дома прямо напротив Министерства социальной политики области, находилось в муниципальной собственности и сдавалось в аренду по договору. Но использовалось оно не по назначению.

Арендатор также был вправе передавать объект в субаренду без изменения целевого назначения. Договор с ним сейчас, скорее всего, расторгнут, добавили в мэрии.

Ранее стало известно, что в начале августа оперативники уголовного розыска проверили муниципальное помещение и составили на одного из пользователей административный протокол — девушку обвинили в занятии проституцией.

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