Дезинсектора, из-за которого умерли бабушка и внучка, посадили на пять лет

1:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Антону Котову, который проводил дезинсекцию в магазине "Магнит", где две женщины купили арбуз и впоследствии отравились им, а затем и скончались, было назначено лишение свободы на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Фото: "WATERMELONS" by whologwhy is licensed under CC BY 2.0.

Он был признан виновным по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц", пишет Life.ru.

Согласно данным следствия, 41-летний Котов провел дезинсекцию в магазине на улице Совхозной в Москве 6 сентября 2021 года, используя инсектицидное средство. Это нарушало санитарно-эпидемиологические нормы, предписывающие обязательное удаление или укрывание пищевых продуктов перед обработкой помещений. Обвиняемый изначально отрицал свою причастность к смертельному случаю.

Следствие выяснило, что оба случая отравления арбузами произошли 10 сентября 2021 года в Москве, когда бабушка и её внучка скончались после употребления арбуза из магазина "Магнит". В остатках продукта были обнаружены следы вещества, используемого для дезинсекции. Задержанным был сотрудник частной компании, занимающейся обработкой помещений в магазине.

После месяца следствия суд наложил на дезинсектора меру пресечения в виде домашнего ареста, но позже эту меру смягчили. Адвокат мужчины утверждал, что экспертиза не смогла точно установить, какое именно вещество стало причиной трагедии.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Что делать ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ квартиры от насекомых? Дезинсекция / ГЕРАДЕЗ