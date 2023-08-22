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Дезинсектора, из-за которого умерли бабушка и внучка, посадили на пять лет

1:43
Происшествия

Антону Котову, который проводил дезинсекцию в магазине "Магнит", где две женщины купили арбуз и впоследствии отравились им, а затем и скончались, было назначено лишение свободы на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Дезинсектора, из-за которого умерли бабушка и внучка, посадили на пять лет
Фото: "WATERMELONS" by whologwhy is licensed under CC BY 2.0.

Он был признан виновным по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц", пишет Life.ru.

Согласно данным следствия, 41-летний Котов провел дезинсекцию в магазине на улице Совхозной в Москве 6 сентября 2021 года, используя инсектицидное средство. Это нарушало санитарно-эпидемиологические нормы, предписывающие обязательное удаление или укрывание пищевых продуктов перед обработкой помещений.  Обвиняемый изначально отрицал свою причастность к смертельному случаю.

Следствие выяснило, что оба случая отравления арбузами произошли 10 сентября 2021 года в Москве, когда бабушка и её внучка скончались после употребления арбуза из магазина "Магнит". В остатках продукта были обнаружены следы вещества, используемого для дезинсекции. Задержанным был сотрудник частной компании, занимающейся обработкой помещений в магазине.

После месяца следствия суд наложил на дезинсектора меру пресечения в виде домашнего ареста, но позже эту меру смягчили. Адвокат мужчины утверждал, что экспертиза не смогла точно установить, какое именно вещество стало причиной трагедии.

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Что делать ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ квартиры от насекомых? Дезинсекция / ГЕРАДЕЗ
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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