Сотрудников администрации Махачкалы эвакуировали из-за сообщения о минировании

0:31 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сообщается, что сотрудников администрации Махачкалы были выведены из здания из-за угрозы минирования. Эту информацию подтвердили представители городской администрации.

По данным источника, в органы правопорядка поступил анонимный телефонный звонок, предупреждающий о том, что здание городской администрации может быть заминировано. В связи с этим инцидентом все сотрудники были эвакуированы.

В настоящее время проводится проверка здания.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.