Сообщается, что сотрудников администрации Махачкалы были выведены из здания из-за угрозы минирования. Эту информацию подтвердили представители городской администрации.
По данным источника, в органы правопорядка поступил анонимный телефонный звонок, предупреждающий о том, что здание городской администрации может быть заминировано. В связи с этим инцидентом все сотрудники были эвакуированы.
В настоящее время проводится проверка здания.
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