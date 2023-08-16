По информации ТАСС, в ходе двухдневной операции на овощебазе в Санкт-Петербурге было задержано более 100 мигрантов с российскими паспортами. Несмотря на наличие гражданства Российской Федерации, они не стояли на воинском учёте.
Задержанных доставили в военкомат Фрунзенского района Санкт-Петербурга. В рамках операции было обнаружено около 400 иностранных граждан, из которых 55 находились на территории России с нарушением миграционного законодательства. Против одного из иностранных граждан было возбуждено уголовное дело в связи с предъявлением поддельных документов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поделился важными новостями на международном форуме "Армия — 2023", который прошел во вторник, 15 августа. Он рассказал о возможном начале производства на бывшем заводе "Фольксваген" в Калуге уже в этом году, а также поделился надеждами на восстановление работы завода "Мерседес".