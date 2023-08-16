На Софийской овощебазе в Санкт-Петербурге задержали более 100 мигрантов-уклонистов

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

По информации ТАСС, в ходе двухдневной операции на овощебазе в Санкт-Петербурге было задержано более 100 мигрантов с российскими паспортами. Несмотря на наличие гражданства Российской Федерации, они не стояли на воинском учёте.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Задержанных доставили в военкомат Фрунзенского района Санкт-Петербурга. В рамках операции было обнаружено около 400 иностранных граждан, из которых 55 находились на территории России с нарушением миграционного законодательства. Против одного из иностранных граждан было возбуждено уголовное дело в связи с предъявлением поддельных документов.

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