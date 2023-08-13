В Новосибирске спасатели нашли тела двух мужчин в запертых квартирах

В Новосибирске спасатели нашли 12 августа тела двух мужчин без признаков жизни в своих квартирах. Об этом сообщается в группе МАСС в соцсети "ВКонтакте".

Фото: ya.ru

Отмечается, что в одном из районов города прибывшие по вызову спасатели, вскрыв дверь 85-летнего пенсионера, который не выходил на связь, обнаружили его труп.

Во втором случае в квартире нашли мёртвым 54-летнего местного жителя из другого района Новосибирска. оба тела были переданы сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле обнаружили мёртвым пропавшего 63-летнего мужчину, который полтора месяца назад сбежал из машины скорой помощи.

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