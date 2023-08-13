Департамент транспорта Москвы сообщил, что поезда столичного метрополитена на зелёной ветке идут с запозданием из-за падения человека на рельсы.
"На северном участке Замоскворецкой линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", — гласит публикация ведомства в официальном Telegram-канале.
Там уточнили, что график движения поездов будет восстановлен в ближайшее время.
Ранее администрация Уссурийская сообщила об эвакуации горожан из-за прорыва дамбы в результате небывалых ливней. Вода уже подобралась к нескольким многоквартирным домам и квартирам на первых этаже грозит затопление.
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