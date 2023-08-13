Власти Москвы сообщил о падении человека на рельсы метро на зелёной ветке

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Департамент транспорта Москвы сообщил, что поезда столичного метрополитена на зелёной ветке идут с запозданием из-за падения человека на рельсы.

Фото: tut-magaz. ru/internet-magazin/Metro-Dinamo-Magaziny.html

"На северном участке Замоскворецкой линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", — гласит публикация ведомства в официальном Telegram-канале.

Там уточнили, что график движения поездов будет восстановлен в ближайшее время.

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