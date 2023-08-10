В Омске синоптики зафиксировали выбросы ядовитого хлорида водорода

3:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) токсичного газа хлористого водорода зафиксировано в двух районах Омска, жители которых жаловались на химический запах. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского гидрометцентра.

Фото: Фото с официального сайта

"9 августа 2023 года содержание хлористого водорода достигло 2,1 раза ПДК в Октябрьском округе и 2,7 раза ПДК в Советском округе. Уровень загрязнения атмосферы был повышенным", — говорится в сообщении.

В Министерстве природных ресурсов и экологии Омской области добавили, что жители города сообщали о сильном химическом запахе. В Омске в течение ночи действовали неблагоприятные метеорологические условия, в соответствии с которыми промышленные предприятия должны снизить выбросы не менее чем на 15-20%, а объекты тепло- и электроэнергетики — на 5-10%. Этот режим в течение последних двух недель вводился практически ежедневно. Ранее региональное Министерство природных ресурсов и экологии заявило, что повышенная концентрация вредных веществ в атмосфере свидетельствует о невыполнении предприятиями предписания по снижению выбросов.

С начала месяца в городе неоднократно фиксировались случаи выброса сероводорода. 2 августа было зафиксировано превышение ПДК в 1,89 раза, 3 августа — превышение ПДК этого вещества в 1,5 раза, а также превышение ПДК изопропилбензола в 1,6 раза. В ночь с 8 на 9 августа в двух районах Омска были зафиксированы выбросы, превышающие ПДК от 1,1 до 7,12 раза. Информация о превышениях передается в надзорные органы для принятия мер реагирования.

Виктория Абрамченко, заместитель председателя Правительства РФ, ранее, во время рабочей поездки в Омск в августе 2021 года отметила, что город занимает пятое место среди российских городов с наиболее загрязнённым воздухом.

По данным общественной организации "Зеленый патруль", Омская область заняла последнее место в национальном экологическом рейтинге по итогам зимы 2022-2023 годов. В Омске регулярно фиксируются выбросы загрязняющих веществ. Хлористый водород, растворяясь в воде, образует соляную кислоту.

В небольших концентрациях этот газ может вызывать кашель, удушье, воспаление верхних дыхательных путей, а при тяжёлых отравлениях — отек легких и нарушение кровообращения, что может привести к летальному исходу.

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В Омске участились выбросы в воздух хлорида водорода