Туристы попали под камнепад на Алтае

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Туристическая группа попала под камнепад на горе Белуха в районе перевала Делоне в Республике Алтай. Туристка, пострадавшая во время обвала, была доставлена санитарной авиацией, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС по региону.

Фото: pixabay.com

"На горе Белуха в районе перевала Делоне зарегистрированная туристическая группа в составе семи человек при подъёме попала под камнепад. В результате травмы получила жительница Набережных Челнов 1985 года рождения", — говорится в сообщении.

Власти отметили, что женщина получила травмы конечностей.

"Самолёт с пострадавшей женщиной на борту совершил посадку в поселке Тюнгур. Женщина была передана бригаде скорой помощи Усть-Коксинской больницы. Её жизни ничто не угрожает", — заявили власти.

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Ульяновские туристы попали под камнепад на Алтае