Туристическая группа попала под камнепад на горе Белуха в районе перевала Делоне в Республике Алтай. Туристка, пострадавшая во время обвала, была доставлена санитарной авиацией, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС по региону.
"На горе Белуха в районе перевала Делоне зарегистрированная туристическая группа в составе семи человек при подъёме попала под камнепад. В результате травмы получила жительница Набережных Челнов 1985 года рождения", — говорится в сообщении.
Власти отметили, что женщина получила травмы конечностей.
"Самолёт с пострадавшей женщиной на борту совершил посадку в поселке Тюнгур. Женщина была передана бригаде скорой помощи Усть-Коксинской больницы. Её жизни ничто не угрожает", — заявили власти.
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