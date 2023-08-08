Мальчик позволил чёрной вдове укусить себя, чтобы стать Человеком-пауком

2:15 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Оруро, Боливия, восьмилетний мальчик совершил неординарное действие: он допустил, чтобы ядовитый паук укусил его, в надежде, что сможет обрести способности Человека-паука.

Фото: pixabay.com

Новость об этом привлекла внимание и вызвала обсуждение среди местных жителей. Подробности этой необычной истории рассказывает издание Oddity Central.

Мальчик играл на берегу реки, недалеко от своего дома. Подняв камень, он заметил под ним черную вдову и, полный любопытства, попытался прикоснуться к пауку. В ответ на его дерзкое действие паук укусил его. Вскоре после этого инцидента, когда мальчик вернулся домой, рука, которую укусил паук, начала болеть. Спустя некоторое время к болевым ощущениям добавились судороги. Он мучился в течение трех часов, не решаясь поделиться своей болью со взрослыми.

В конечном итоге мать мальчика заметила изменения в поведении сына и обнаружила, что рука стала красной и опухшей. Беспокойство за здоровье мальчика заставило ее сразу же отправиться в медицинский центр в соседнем городе. Там врачи решили направить мальчика в больницу Оруро для более глубокого обследования и лечения.

Педиатры больницы связались со специалистами, чтобы определить вид паука, который укусил мальчика. Было подтверждено, что пауком была черная вдова. Эксперты приняли необходимые меры, введя противоядие, и спустя некоторое время состояние мальчика стабилизировалось. Важно отметить, что черная вдова, хотя и обладает ядом, в основном не агрессивна. Ее укусы обычно происходят в случаях самообороны, например, когда паука по неосторожности тревожат.

Мать мальчика подтвердила, что ее сын всегда восхищался супергероем по имени Человек-паук. Именно этот герой вдохновил мальчика на его смелый поступок. В своей детской фантазии он мечтал о том, чтобы обрести аналогичные невероятные способности и познакомиться с приключениями в мире сверхчеловеческих возможностей.

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Что будет, если вас укусит паук