В ночь на 4 августа украинские силы осуществили попытку террористической атаки на полуостров Крым с помощью беспилотных летательных аппаратов, рассказали в Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены десять БПЛА. Ещё три беспилотника противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы", — гласит сообщение на официальном Telegram-канале ведомства.
Там уточняется, что в результате сорванного теракта разрушений и пострадавших нет.
Ранее стало известно, что ВСУ пытались с помощью двух безэкипажных катеров атаковать российские военные корабли на рейде возле Новороссийска, но те были уничтожены "сторожевиками" ФСБ РФ.
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Западные правительства выразили шок из-за ракетных ударов армии России по объектам ВСУ в Одессе, сообщает American Conservative.