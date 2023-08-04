Минобороны: в Крыму пресекли попытку ВСУ осуществить теракт 13 беспилотниками, все БПЛА уничтожены

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В ночь на 4 августа украинские силы осуществили попытку террористической атаки на полуостров Крым с помощью беспилотных летательных аппаратов, рассказали в Минобороны РФ.

Фото: https://root-nation.com/

"Дежурными средствами ПВО уничтожены десять БПЛА. Ещё три беспилотника противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы", — гласит сообщение на официальном Telegram-канале ведомства.

Там уточняется, что в результате сорванного теракта разрушений и пострадавших нет.

Ранее стало известно, что ВСУ пытались с помощью двух безэкипажных катеров атаковать российские военные корабли на рейде возле Новороссийска, но те были уничтожены "сторожевиками" ФСБ РФ.

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