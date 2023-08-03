На Украине раскрыли масштабную схему продажи новорождённых иностранцам

Правоохранительные органы Украины успешно разоблачили преступную сеть, занимавшуюся незаконной торговлей детьми, рождёнными через суррогатных матерей, в городах Киеве и Харькове. Генеральный прокурор Украины подтвердил это важное событие.

Фото: Fotodom.ru

Раскрытие преступной сети

Под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева двенадцати членам преступной организации было предъявлено обвинение в торговле людьми (ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149, ч. 1 и ч. 2 ст. 255 УК Украины). Эта группа действовала в сфере репродуктивной медицины, оказывая услуги в Киеве и Харькове.

Организаторами преступного сообщества были руководители медицинских клиник в Киеве и Харькове. Эти клиники оказывали репродуктивные медицинские услуги и были активно вовлечены в схему незаконного оборота. В сеть входили сотрудники клиник, менеджеры, администраторы и юристы.

Под прикрытием суррогатного материнства

Действуя под видом программы суррогатного материнства, организация тайно продавала новорождённых детей иностранным гражданам, проживающим в странах, где суррогатное материнство запрещено. Это шокирующее открытие стало известно в ходе расследования, проведенного властями.

Украина является одной из немногих стран, где суррогатное материнство разрешено законом. Однако бурный рост индустрии суррогатного материнства привел к тревожному росту преступлений против детей.

1 августа председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией, заявив, что в связи с развитием индустрии суррогатного материнства на Украине отмечается рекордный уровень преступлений против детей. Он также подчеркнул, что тысячи украинских женщин вынуждены становиться суррогатными матерями для иностранных граждан, чтобы свести концы с концами.

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