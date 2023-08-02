Краснокнижный водяной олень впервые стал виновником дорожно-транспортного происшествия на территории России. Авария с участием животного произошла в Приморском крае.
"ДТП с редчайшим водяным оленем впервые зафиксировано в Приморском крае. Самец нового для России вида сбит на трассе Раздольное — Хасан", — цитирует агентство ТАСС пресс-службу нацпарка "Земля леопарда".
Осмотревшие оленя специалисты установили, что это пожилой самец, а значит подтверждается расселение краснокнижных животных в регионе и рост поголовья.
Безрогие водяные олени с длинными клыками впервые были обнаружены в российском Приморье в 2019 году. Их основной ареал обитания — низовья реки Янцзы в Китае и Корейский полуостров.
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