В Приморье зафиксировали первое в России ДТП с редчайшим водяным оленем

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Краснокнижный водяной олень впервые стал виновником дорожно-транспортного происшествия на территории России. Авария с участием животного произошла в Приморском крае.

Фото: wikimedia.com

"ДТП с редчайшим водяным оленем впервые зафиксировано в Приморском крае. Самец нового для России вида сбит на трассе Раздольное — Хасан", — цитирует агентство ТАСС пресс-службу нацпарка "Земля леопарда".

Осмотревшие оленя специалисты установили, что это пожилой самец, а значит подтверждается расселение краснокнижных животных в регионе и рост поголовья.

Безрогие водяные олени с длинными клыками впервые были обнаружены в российском Приморье в 2019 году. Их основной ареал обитания — низовья реки Янцзы в Китае и Корейский полуостров.

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