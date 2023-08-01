На Волге в Чувашии нашли 8-летнего мальчика с затонувшего катера

В Чувашии найден один пассажир с затонувшего катера. Сотрудники МЧС продолжают поиски.

Фото: Вадим Савицкий

Об этом сообщает пресс-служба спасательного ведомства Республики.

Сегодня, 1 августа между селом Хыркасы и дачным посёлком "Три дуба" найдено тело восьмилетнего мальчика с затонувшего речного судна. Мальчик был обнаружен у берега в нескольких километрах от ЧП. До сих пор неизвестна судьба самого водителя катера.

Напомним, 29 июля во время шторма там перевернулся и утонул 5-местный катер. На борту судна находилось десять пассажиров, 6 из них — дети. После происшествия погибло два человека: полугодовалый младенец и восьмилетний мальчик. Поиск водителя катера продолжается.

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