Жительница Челябинска, сбежавшая от маньяка, раскрыла подробности 14-летнего нахождения в сексуальном рабстве. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По словам пленницы, маньяк изнасиловал её более 1000 раз за все эти годы. Происходило это с разной периодичностью и зависело от состояния насильника, который злоупотреблял алкоголем.
Любая провинность приводила к тому, что насильник её избивал, уточнила девушка. Злоумышленник регулярно спаивал пленницу, поэтому она не может вспомнить большое количество дней, проведённых в заточении.
Соседи челябинского маньяка заявили, что его мать покрывала сына, зная о преступлениях.
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