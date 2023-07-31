Shot: проведшая 14 лет в плену россиянка рассказала об издевательствах маньяка

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жительница Челябинска, сбежавшая от маньяка, раскрыла подробности 14-летнего нахождения в сексуальном рабстве. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Фото: pixabay.com

По словам пленницы, маньяк изнасиловал её более 1000 раз за все эти годы. Происходило это с разной периодичностью и зависело от состояния насильника, который злоупотреблял алкоголем.

Любая провинность приводила к тому, что насильник её избивал, уточнила девушка. Злоумышленник регулярно спаивал пленницу, поэтому она не может вспомнить большое количество дней, проведённых в заточении.

Соседи челябинского маньяка заявили, что его мать покрывала сына, зная о преступлениях.

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