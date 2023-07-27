Shafaq News: на севере Ирака потерпел крушение военный вертолёт

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В иракской провинции Эрбиль, расположенной на севере страны и входящей в состав Иракского Курдистана, потерпел крушение военный вертолёт международной коалиции. Об этом сообщает Shafaq News со ссылкой на источник в местной администрации. По словам источника, вертолёт упал в 13:00 по местному времени (соответствует московскому времени) из-за технической неисправности. Авария произошла к юго-западу от столицы региона Эрбиля.

Фото: Миль

В результате падения вертолёта есть жертвы, хотя точное число пострадавших пока не разглашается.

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