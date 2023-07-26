India Today: индиец нашёл кобру без сознания и спас её, напоив водой

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В штате Тамилнад в Индии произошло удивительное и трогательное спасение кобры благодаря смелому поступку местного жителя. Об этом сообщает издание India Today.

Фото: ru.wikipedia.org

Местный житель по имени Натараджан обнаружил кобру возле своего дома. Змея не проявляла признаков жизни. Натараджан вызвал на помощь активиста по охране окружающей среды по имени Челла.

Челла после осмотра кобры понял, что она всё ещё жива. Осторожно напоив змею водой из бутылки, активист заметил, что кобра стала проявлять признаки жизни. Когда змея набралась достаточно сил, чтобы двигаться, Челла осторожно поймал её при помощи пластиковой бутылки. После этого он отнёс кобру в лес, в её естественную среду обитания.

Активист предположил, что причиной обезвоживания и потери сознания могло стать то, что кобра проглотила ядовитую крысу.

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