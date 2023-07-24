Руководитель Крыма Сергей Аксёнов объявил эвакуацию в населённых пунктах, расположенных в радиусе пяти километров от ЧП в Джанкойском районе.
По его словам, для гражданского населения подготовлены пункты временного размещения. Как пояснил политик, в результате удара по складу с боеприпасами в Джанкойском районе, предварительно, никто не пострадал. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.
Ранее власти Крыма проинформировали о сбитых и подавленных системами радиоэлектронной борьбы 11 беспилотниках ВСУ. Аксёнов уточнил, что, помимо попадания в склад со снарядами, обломки дронов повредили жилой дом.
Он также попросил жителей полуострова и туристов сохранять спокойствие.
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