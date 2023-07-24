Аксёнов объявил эвакуацию в радиусе пяти километров от ЧП в Джанкойском районе

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Руководитель Крыма Сергей Аксёнов объявил эвакуацию в населённых пунктах, расположенных в радиусе пяти километров от ЧП в Джанкойском районе.

Фото: Fotodom.ru

По его словам, для гражданского населения подготовлены пункты временного размещения. Как пояснил политик, в результате удара по складу с боеприпасами в Джанкойском районе, предварительно, никто не пострадал. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

Ранее власти Крыма проинформировали о сбитых и подавленных системами радиоэлектронной борьбы 11 беспилотниках ВСУ. Аксёнов уточнил, что, помимо попадания в склад со снарядами, обломки дронов повредили жилой дом.

Он также попросил жителей полуострова и туристов сохранять спокойствие.