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Очевидцы рассказали о падении дрона ВСУ на Комсомольском проспекте в Москве

0:49
Происшествия

Очевидцы в Москве рассказали о падении дрона ВСУ на Комсомольском проспекте.

Очевидцы рассказали о падении дрона ВСУ на Комсомольском проспекте в Москве
Фото: Midjouney: Атака БПЛА на Москву ранним утром

Взрыв произошёл около 4-х ночи. Люди отправились к источнику звука, но на месте уже дежурили правоохранители.

"Громкий звук. Первая мысль — удар грома. Смотрю в окошко, а дождя нет", — рассказывает "ТВ Центру" очевидец.

Движение по проспекту от центра в сторону области утром было перекрыто. На месте работала полиция.

Напомним, в понедельник, 24 июля, была пресечена попытка ВСУ осуществить теракт двумя БПЛА на территории Москвы, подтвердили в Минобороны России. Беспилотники подавлены средствами РЭБ, после чего те рухнули. Пострадавших в результате атаки нет.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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