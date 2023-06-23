Роспотребнадзор Севастополя опроверг информацию о том, что к менингиту с летальным исходом привело купание ребёнка

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

У ребёнка, умершего в Инкермане, действительно была диагностирована менингококковая инфекция, однако, природа её происхождения другая, сообщили в Роспотребнадзоре Севастополя.

В профильном ведомстве опровергли также информацию о том, что от менингита скончались ещё двое детей. Пользователи социальных сетей ранее сообщили, что все дети заболели менингитом во время купания в Инкермановском карьере, расположенном рядом со Свято-Климентовским монастырём, пишет argumenti. ru.

Официальные представители Роспотребнадзора уточнили, что менингит водным путём не передаётся. Заболеть им можно исключительно от носителя инфекции, а в ближайшем окружении умершего ребёнка его не обнаружили.

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