Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) осуществили атаку на объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Смоленской области. Об этом заявил врио главы региона Василий Анохин.
По его словам, дроны были выявлены на территории деревень Пересна (Починковский район) и Дивасы (Смоленский район).
"Двумя беспилотниками дальнего радиуса действия были атакованы объекты топливно-энергетического комплекса", — подтвердил Анохин в Telegram-канале.
Он добавил, что жертв и пострадавших удалось избежать, каких-либо возгораний не зафиксировано. Как подчеркнул врио губернатора, разрушений на объектах критической инфраструктуры нет.
Ранее сообщалось, что на территории санатория МВД в Смоленской области рухнул квадрокоптер с двумя прикреплёнными видеокамерами. Запуск дронов в этом регионе запрещён.
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