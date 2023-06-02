Два дрона атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в Смоленской области

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) осуществили атаку на объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Смоленской области. Об этом заявил врио главы региона Василий Анохин.

Фото: Fotodom.ru

По его словам, дроны были выявлены на территории деревень Пересна (Починковский район) и Дивасы (Смоленский район).

"Двумя беспилотниками дальнего радиуса действия были атакованы объекты топливно-энергетического комплекса", — подтвердил Анохин в Telegram-канале.

Он добавил, что жертв и пострадавших удалось избежать, каких-либо возгораний не зафиксировано. Как подчеркнул врио губернатора, разрушений на объектах критической инфраструктуры нет.

Ранее сообщалось, что на территории санатория МВД в Смоленской области рухнул квадрокоптер с двумя прикреплёнными видеокамерами. Запуск дронов в этом регионе запрещён.