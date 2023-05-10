Причиной пожаров в Курганской области стали обрывы ЛЭП

Основной причиной лесных пожаров в Курганской области стали короткие замыкания, которые возникли после обрыва ЛЭП, сообщили экстренные службы региона.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Предварительно установлено, что накануне пожаров сильный ветер вызвал перехлесты и обрывы ЛЭП, что привело к коротким замыканиям и последующим возгораниям, передает ТАСС.

В настоящее время проводится расследование, чтобы выяснить, почему электроэнергия не была отключена при усилении ветра, — отметил собеседник информагентства.

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