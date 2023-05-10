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В заповеднике "Бастак" потушили лесной пожар

0:39
Происшествия

Лесной пожар, охвативший более 22 тысяч гектаров в заповеднике "Бастак", ликвидировали силами регионального МЧС. Об этом сообщили в правительстве Еврейской автономной области.

В заповеднике "Бастак" потушили лесной пожар
Фото: Фото: Unsplash

Как отмечается в сообщении, 9 мая на территории региона завершилось тушение лесного пожара на территории природного заповедника "Бастак". Площадь, пройденная огнем, составила более 22 тысяч гектаров.

Кроме того, по данным правительства ЕАО, пожарные потушили все возгорания, которые ранее действовали на территории лесного фонда ЕАО, передает РИА "Новости".

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Автор Максим Попов
Максим Попов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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