В заповеднике "Бастак" потушили лесной пожар

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Лесной пожар, охвативший более 22 тысяч гектаров в заповеднике "Бастак", ликвидировали силами регионального МЧС. Об этом сообщили в правительстве Еврейской автономной области.

Фото: Фото: Unsplash

Как отмечается в сообщении, 9 мая на территории региона завершилось тушение лесного пожара на территории природного заповедника "Бастак". Площадь, пройденная огнем, составила более 22 тысяч гектаров.

Кроме того, по данным правительства ЕАО, пожарные потушили все возгорания, которые ранее действовали на территории лесного фонда ЕАО, передает РИА "Новости".

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