Губернатор Ленинградской области Дрозденко заявил о подрыве опоры ЛЭП

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Ночью 1 мая в Ленинградской области подорвали опору линии электропередач (ЛЭП), сообщил глава региона Александр Дрозденко.

По его словам, возле другой опоры ЛЭП нашли предмет, похожий на взрывное устройство. Как пояснил губернатор, оба инцидента произошли в Сусанинском поселении Гатчинского района. Он добавил, что злоумышленникам не удалось нарушить электроснабжение гражданской инфраструктуры.

"Сеть переключена подстанцией в автоматический режим", — отметил Дрозденко в Telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что на место ЧП выехали взрывотехники, сотрудники ФСБ России и прокуратуры. Он порекомендовал жителям Ленинградской области сохранять бдительность и сразу же обращаться в полицию в случае обнаружения подозрительных предметов.

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