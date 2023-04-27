Адвокат Добровинский: Блиновская "закопала" себя ещё глубже, пытаясь сбежать из России

1:07 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Адвокат Александр Добровинский отреагировал на задержание блогера Елены Блиновской при попытке уехать из России.

Он отметил, что женщине, согласно российскому законодательству, грозит наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до шести лет. При этом эксперт обратил внимание на интересный нюанс в деле блогера.

"Если задержание происходит при попытке исчезнуть из РФ, следователь может настоять именно на тюремном заключении", — уточнил адвокат в беседе с Радио 1.

По его мнению, автор марафонов личностного роста "закопала" себя ещё глубже, решив покинуть страну. Он считает, что Блиновскую ждёт заключение под стражу, ведь в ином случае женщина может снова попытаться скрыться от оперативников.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета РФ проинформировали о задержании блогера по уголовному делу о неуплате налогов на сумму свыше 900 миллионов рублей. Как пояснили в ведомстве, Блиновская планировала пересечь границу на арендованной машине.

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