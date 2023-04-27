Адвокат Александр Добровинский отреагировал на задержание блогера Елены Блиновской при попытке уехать из России.
Он отметил, что женщине, согласно российскому законодательству, грозит наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до шести лет. При этом эксперт обратил внимание на интересный нюанс в деле блогера.
"Если задержание происходит при попытке исчезнуть из РФ, следователь может настоять именно на тюремном заключении", — уточнил адвокат в беседе с Радио 1.
По его мнению, автор марафонов личностного роста "закопала" себя ещё глубже, решив покинуть страну. Он считает, что Блиновскую ждёт заключение под стражу, ведь в ином случае женщина может снова попытаться скрыться от оперативников.
Ранее в пресс-службе Следственного комитета РФ проинформировали о задержании блогера по уголовному делу о неуплате налогов на сумму свыше 900 миллионов рублей. Как пояснили в ведомстве, Блиновская планировала пересечь границу на арендованной машине.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ несут большие потери под Артёмовском.