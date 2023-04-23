Во Франции автомобилист въехал в толпу, пострадали свыше 10 человек

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Чрезвычайное происшествие случилось накануне во Франции на фестивале воздушных змеев на севере. Водитель автомобиля протаранил толпу. Пострадали свыше 10 человек, пишут корреспонденты информационного издания 20 Minutes.

ЧП случилось вечером в минувшую субботу в коммуне Берк департамента Па-де-Кале. Сотрудники местной прокуратуры сообщили, что 76-летний мужчина потерял управление и перепутал педали газа и тормоза. Состояние четверых госпитализированных медики оценивают как критическое.

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