Чрезвычайное происшествие случилось накануне во Франции на фестивале воздушных змеев на севере. Водитель автомобиля протаранил толпу. Пострадали свыше 10 человек, пишут корреспонденты информационного издания 20 Minutes.
ЧП случилось вечером в минувшую субботу в коммуне Берк департамента Па-де-Кале. Сотрудники местной прокуратуры сообщили, что 76-летний мужчина потерял управление и перепутал педали газа и тормоза. Состояние четверых госпитализированных медики оценивают как критическое.
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